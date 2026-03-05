Inscription
L'amour c'est nul !

Alicia Jacte

A travers le parcours d'une jeune femme confrontée aux injonctions de l'amour hétéronormé, Alicia Jacte signe une exploration sociologique brillante d'une société où patriarcat, individualisme et capitalisme pèsent lourd sur les rapports humains. Comment Molly, moineau insipide, s'est-elle métamorphosée en rockstar après sa rupture avec Gustave ? Et pourquoi c'est dans les contre-soirées de salle de bains qu'on fait les meilleures révolutions ? ! Sous la forme d'une fable tragi-comique et sociologique soigneusement documentée, Alicia Jacte questionne l'amour hétéronormé.

Par Alicia Jacte
Chez Delcourt

Auteur

Alicia Jacte

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

L'amour c'est nul !

Alicia Jacte

Paru le 05/03/2026

136 pages

Delcourt

16,95 €

9782413086024
© Notice établie par ORB
