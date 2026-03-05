Entre enquête, récit intime et fiction, un roman lumineux qui interroge le poids de l'héritage familial sur nos vies. Sur les traces d'un aïeul au passé trouble, une romancière plonge dans la France de la Seconde Guerre mondiale. A partir des archives, elle brosse le portrait d'un opportuniste sans scrupules. Ses recherches la conduisent également auprès des siens, et de sa mère en particulier. Entre ombre et lumière, apparaissent les contours d'une bourgeoisie dont les excès en tout genre fascinent. Ce n'est plus un homme dont il est question, mais un clan, celui des heureux à qui l'honneur revient. Une famille tentaculaire qui prend racine dans le domaine des Chênes. France Cavalié ne cesse de revenir vers ce lieu de mémoire, bousculée entre rêves et cauchemars. La plume éclairée, elle ouvre portes et volets, libérant ainsi les fantômes qui la hantent et, avec eux, une famille prisonnière de ses silences. Comme une réponse à l'inadmissible, elle convoque la fiction et rêve un danseur résistant qui l'emporterait sur l'ignominie. Roman d'une famille démesurée où l'ivresse de l'enfance côtoie le drame irréparable, Honneur aux heureux trace avec une justesse éblouissante un chemin possible vers la réconciliation.