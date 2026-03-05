Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Honneur aux heureux

France Cavalié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre enquête, récit intime et fiction, un roman lumineux qui interroge le poids de l'héritage familial sur nos vies. Sur les traces d'un aïeul au passé trouble, une romancière plonge dans la France de la Seconde Guerre mondiale. A partir des archives, elle brosse le portrait d'un opportuniste sans scrupules. Ses recherches la conduisent également auprès des siens, et de sa mère en particulier. Entre ombre et lumière, apparaissent les contours d'une bourgeoisie dont les excès en tout genre fascinent. Ce n'est plus un homme dont il est question, mais un clan, celui des heureux à qui l'honneur revient. Une famille tentaculaire qui prend racine dans le domaine des Chênes. France Cavalié ne cesse de revenir vers ce lieu de mémoire, bousculée entre rêves et cauchemars. La plume éclairée, elle ouvre portes et volets, libérant ainsi les fantômes qui la hantent et, avec eux, une famille prisonnière de ses silences. Comme une réponse à l'inadmissible, elle convoque la fiction et rêve un danseur résistant qui l'emporterait sur l'ignominie. Roman d'une famille démesurée où l'ivresse de l'enfance côtoie le drame irréparable, Honneur aux heureux trace avec une justesse éblouissante un chemin possible vers la réconciliation.

Par France Cavalié
Chez EDI8

|

Auteur

France Cavalié

Editeur

EDI8

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Honneur aux heureux par France Cavalié

Commenter ce livre

 

Honneur aux heureux

France Cavalié

Paru le 05/03/2026

212 pages

EDI8

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386980039
9782386980039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.