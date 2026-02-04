I want your Revenge

La vengeance est un plat qui se savoure mieux à deux... Ava-Rose en a marre d'être une gentille fille. Après le scandale qui a fait de sa première année à l'INCOS un véritable cauchemar, elle a enduré en silence les moqueries et insultes de ses camarades. A présent, elle n'a plus qu'un objectif : se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Qui de mieux placé pour comprendre sa colère que Vincent, le seul étudiant boursier au milieu de cette jeunesse dorée ? Malgré son intelligence, il doit encore prouver qu'il mérite sa place dans cette école huppée où l'impunité règne. Vincent propose donc à Ava-Rose de l'aider à exécuter sa vengeance. En échange, il compte bien profiter du statut de la fille du doyen pour servir ses propres intérêts. Si Ava-Rose pensait avoir trouvé un allié, Vincent dissimule lui aussi des secrets qu'il souhaite protéger coûte que coûte. Néanmoins, l'attirance magnétique qu'ils ressentent l'un pour l'autre pourrait bien venir rebattre les cartes de leur relation... Entre manipulations, mensonges et jeux de séduction, l'amour a-t-il une chance de triompher ?