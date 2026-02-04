Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

I want your Revenge

Margherita Gabbiani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vengeance est un plat qui se savoure mieux à deux... Ava-Rose en a marre d'être une gentille fille. Après le scandale qui a fait de sa première année à l'INCOS un véritable cauchemar, elle a enduré en silence les moqueries et insultes de ses camarades. A présent, elle n'a plus qu'un objectif : se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Qui de mieux placé pour comprendre sa colère que Vincent, le seul étudiant boursier au milieu de cette jeunesse dorée ? Malgré son intelligence, il doit encore prouver qu'il mérite sa place dans cette école huppée où l'impunité règne. Vincent propose donc à Ava-Rose de l'aider à exécuter sa vengeance. En échange, il compte bien profiter du statut de la fille du doyen pour servir ses propres intérêts. Si Ava-Rose pensait avoir trouvé un allié, Vincent dissimule lui aussi des secrets qu'il souhaite protéger coûte que coûte. Néanmoins, l'attirance magnétique qu'ils ressentent l'un pour l'autre pourrait bien venir rebattre les cartes de leur relation... Entre manipulations, mensonges et jeux de séduction, l'amour a-t-il une chance de triompher ?

Par Margherita Gabbiani
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Margherita Gabbiani

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I want your Revenge par Margherita Gabbiani

Commenter ce livre

 

I want your Revenge

Margherita Gabbiani

Paru le 04/02/2026

600 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903961
9791042903961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.