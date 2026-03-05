Ras-le-bol de vous saboter ?

Et si vous arrêtiez enfin de vous sentir nulle ? Vous vous critiquez sans arrêt. Vous comparez votre vie à celle des autres. Vous cherchez à tout contrôler, à plaire, à être parfaite... et pourtant, vous vous sentez toujours vide, épuisée, en décalage. Dans ce livre aussi franc qu'apaisant, Andrea Owen, coach et autrice reconnue, met en lumière 14 réflexes de pensée et de comportement qui sabotent votre bien-être : l'autocritique, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, le besoin d'approbation, la peur du jugement ou encore la surperformance. Avec humour, empathie et réalisme, elle vous aide à reconnaître ces schémas, à comprendre d'où ils viennent et à les remplacer par des habitudes plus saines. Pas de discours moralisateur, pas de recette magique : juste des outils concrets, des exercices simples et une bonne dose de bienveillance pour retrouver confiance, sérénité et joie.