Les mystères d'Apophis

Un thriller qui combine habilement le mystère et la précision. A l'aube du XIXe siècle, l'horloger Louis Moinet a la lourde tâche de préserver le Trésor des Rois de France. Afin de mener à bien sa mission et de déjouer la traque d'Apophis, une secte puissante et sans scrupule, il glisse des messages secrets dans ses créations horlogères destinées aux grandes personnalités de son époque. Deux siècles plus tard, la course-poursuite est relancée. Cette fois, c'est Charlie James qui, face à Apophis, doit faire appel à toute son imagination pour contrecarrer les desseins de l'organisation du mal. Seule l'interprétation des mystères de Louis Moinet le permettra. Va-t-il y parvenir ?