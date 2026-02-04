Inscription
#Polar

Sympathy for the Devil Tome 1

Margherita Gabbiani

Ce livre est une Dark Romance destinée à un public adulte et averti. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions... Lui n'en a aucune. Riche héritière, Antonia Da Sousa a été élevée avec des principes forts et n'a jamais dévié du droit chemin. Pourtant, pour prouver aux investisseurs qu'elle est digne de reprendre les rênes de l'entreprise familiale, elle accepte de franchir la limite. Sa mission : infiltrer le quotidien d'Ilan Laroque, le P. -D. G. de la société rivale, et l'homme le plus redouté du milieu. Manipulateur, froid, charismatique, on le surnomme " le diable des affaires " ... et il ne laissera personne découvrir ses secrets. Mais lorsque la soeur d'Ilan disparaît, Antonia se retrouve embarquée malgré elle dans une traque clandestine et dangereuse, là où plus rien ne ressemble au monde qu'elle connaît. Plongés dans l'horreur, Ilan et Antonia n'auront d'autre choix que de se faire confiance s'ils veulent survivre. Et si, au coeur des ténèbres, Ilan n'était pas celui dont elle devrait le plus se méfier ?

Par Margherita Gabbiani
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Margherita Gabbiani

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Sympathy for the Devil Tome 1

Margherita Gabbiani

Paru le 04/02/2026

405 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

9791042903947
