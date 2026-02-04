Inscription
#Imaginaire

Filthy Rich Fae Tome 1

Robyn Stella Bligh, Geneva Lee

ActuaLitté
" Addictif et impossible à lâcher, mon livre préféré de la décennie. " - Rachel van Dyken, auteure #1 de best-sellers du New York Times. Tu as fait un marché. Ton âme contre la sienne - et maintenant tu es à moi. A la nouvelle Orléans, une règle surpasse tout le reste : ne jamais croiser la famille criminelle Gage. Ils font la loi. Leurs ennemies disparaissent. Et leur prince - mortel, beau et atrocement inhumain -, n'a aucune pitié. Cate Holloway a passé sa vie à les éviter - jusqu'à ce que son frère commette une erreur irréparable. Maintenant pour le sauver, elle doit affronter Lachlan Gage, le prince noir de la cité criminelle des enfers. Mais Lachlan ne négocie ni argent ni faveurs. Il négocie des âmes. Liée par un marché qu'elle n'a jamais voulu conclure, Cate est entrainée dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû voir - où les ombres murmurent des secrets, où les membres de chaque cour fae, complotent dans l'obscurité, et où son ravisseur est bien plus qu'un simple lord criminel. Si dans 30 jours, Cate ne parvient pas à briser la malédiction qui l'a aveuglée, deux choix s'offrent à elle. Trouver une ruse pour vaincre l'impitoyable fae qui tient en mains son destin... ou capituler et s'en remettre à la dangereuse tentation qu'il lui offre. Parce que si elle échoue, elle ne perdra pas seulement son âme. Elle abandonnera son coeur - à celui qu'elle s'est jurée de haïr. " Un page-turner enivrant et sensuel pour les fans de Fantasy urbaine, de Folklore et de Dark romance". Kirkus Reviews, Starred Review.

Par Robyn Stella Bligh, Geneva Lee
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Robyn Stella Bligh, Geneva Lee

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Filthy Rich Fae Tome 1 par Robyn Stella Bligh, Geneva Lee

Filthy Rich Fae Tome 1

Geneva Lee trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 04/02/2026

393 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

ActuaLitté
9791042900540
