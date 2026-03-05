Sur l'île maudite de Morgrev, les morts se relèvent, la nature dépérit et les hommes s'entretuent. C'est là que Latéus doit affronter son épreuve ultime pour devenir shaman et marcher sur les traces d'un père disparu. Privé de l'appui des esprits, son seul guide est Carmin, un étrange paria au sourire inquiétant. Mais dans un monde sinistre où la folie rôde autant que les monstres, comment distinguer l'allié du traître ? Jusqu'où peut-on errer sans perdre son âme ? LAUREAT DU CONCOURS DES MURMURES LITTERAIRES 2024