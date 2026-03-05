Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Carmin

Natacha Rousseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur l'île maudite de Morgrev, les morts se relèvent, la nature dépérit et les hommes s'entretuent. C'est là que Latéus doit affronter son épreuve ultime pour devenir shaman et marcher sur les traces d'un père disparu. Privé de l'appui des esprits, son seul guide est Carmin, un étrange paria au sourire inquiétant. Mais dans un monde sinistre où la folie rôde autant que les monstres, comment distinguer l'allié du traître ? Jusqu'où peut-on errer sans perdre son âme ? LAUREAT DU CONCOURS DES MURMURES LITTERAIRES 2024

Par Natacha Rousseau
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Natacha Rousseau

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Carmin par Natacha Rousseau

Commenter ce livre

 

Carmin

Natacha Rousseau

Paru le 26/03/2026

Héron d'Argent

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386180613
9782386180613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.