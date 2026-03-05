Inscription
#Roman francophone

La part des vivants

Sophie Boutière-Damahi

Descendante d'immigrés italiens, Tania part à la recherche de ses origines dans ce premier roman puissant. A l'hiver 1987, alors que le dernier bateau quitte les cales des Chantiers Navals de La Ciotat, un long conflit social éclate contre la fermeture du site. Tania, adolescente, assiste, impuissante, à l'implosion familiale. Son père, ouvrier et syndicaliste, s'engage dans la lutte tandis que son frère Sacha refuse de le rejoindre et finit par quitter la ville. Se révèlent alors les secrets d'une histoire dont Tania et Sacha sont les héritiers : une lignée marquée par les déchirements, les exils et les épreuves. Avec son oncle Georges, gardien de cette mémoire, Tania découvre le sort de ses arrière-grands-parents paternels, immigrés italiens à Marseille, victimes de la destruction des vieux quartiers par les nazis en 1943. S'ouvre alors pour elle une quête intime au fil du récit que son oncle lui lègue. Un récit tumultueux sur la transmission et le poids de l'Histoire sur nos existences.

Par Sophie Boutière-Damahi
Chez Le Bruit du monde

|

Auteur

Sophie Boutière-Damahi

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature française

La part des vivants

Sophie Boutière-Damahi

Paru le 05/03/2026

336 pages

Le Bruit du monde

21,00 €

9782386010750
