The Love Pact

Chloé Greenbriar

Séduire le héros du campus ? Aucun problème ! Vania relève le défi. Si en plus, elle peut assouvir sa vengeance, c'est encore mieux. Chavirez pour cette romance new adult ! L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Deux paris, un seul campus, et un mois pour résister... Ou pour succomber. L'amour véritable ? Vania, étudiante en psychologie, n'y croit pas. Pour elle, l'amour n'est qu'un processus scientifique qui passe par des étapes clés et un cocktail d'hormones qui fausse les émotions. Elle est convaincue que si on suit un mode d'emploi très précis, on peut faire "tomber amoureux" n'importe qui, en moins de trente jours. Mais pour prouver cette théorie, il lui faut un cobaye. Qui de mieux qu'Eros, son ancien harceleur au collège et nouvelle star de l'équipe de basket du campus ? Elle pourrait faire d'une pierre deux coups : vérifier son hypothèse et se venger. Eros a tout pour lui. Le succès, un avenir prometteur dans le basket et une horde de filles à ses pieds. Mais ce ne sont que des apparences. Son père croule sous les dettes et il risque de tout perdre. Quand son meilleur ami lui propose un pari, Eros ne peut refuser. Son défi : faire en sorte que la belle Vania, cette étudiante rebelle qui joue selon ses propres règles, tombe amoureuse de lui. S'il réussit, il gagnera suffisamment d'argent pour effacer l'ardoise familiale. Après tout, ça ne sera qu'une jolie blonde de plus qui finira dans son lit ! Qui est le chat et qui est la souris dans ce jeu de séduction où le passé risque de faire éclater le présent ?

Par Chloé Greenbriar
Chez Alter Real éditions

Auteur

Chloé Greenbriar

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

The Love Pact

Chloé Greenbriar

Paru le 05/03/2026

288 pages

Alter Real éditions

18,90 €

9782385755997
