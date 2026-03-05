Inscription
#Essais

Le Pardon à Soi

Olivier Clerc

Et si nous vivions enfin en paix avec nous-mêmes ? Nous passons un temps fou à nous juger et à nous faire payer nos erreurs et nos fautes, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Comment s'épanouir dans cet état permanent de tension intérieure ? Comment développer des relations harmonieuses quand la première de toutes - celle avec soi-même - est si malmenée, si conflictuelle ? Dans son nouvel ouvrage consacré au pardon à soi, Olivier Clerc démasque la véritable nature de notre juge intérieur et propose des rituels pratiques pour réparer ce qui a été brisé et retrouver l'unité en soi, dans un processus libérateur puissant. "Je n'ai rien expérimenté qui provoque de transformation aussi profonde, bénéfique et durable que le pardon". Olivier Clerc est la figure emblématique du pardon et le fondateur de l'Association Pardon International et des Cercles de Pardon, inspirés de sa rencontre avec Don Miguel Ruiz. Il est le traducteur des Quatre Accords toltèques et l'auteur des best-sellers Le Don du Pardon et La Grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ainsi que de nombreux livres traduits dans une vingtaine de langues.

Par Olivier Clerc
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Olivier Clerc

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Affirmation de soi

Le Pardon à Soi

Olivier Clerc

Paru le 05/03/2026

192 pages

Leduc.s éditions

19,95 €

9782385642020
