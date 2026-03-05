La vie rêvée des chaussettes orphelines

En apparence, Alice va très bien (ou presque). En réalité, elle ne dort plus sans somnifères, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins... étonnant : il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé ? "Avec un talent incroyable, Marie Vareille manie un style plein d'humour et de sincérité. Un roman puissant, moderne et extrêmement bien écrit". France Net Infos "Une belle histoire de reconstruction". Marie Claire PRIX DES PETITS MOTS DES LIBRAIRES 2021 PRIX CHARLESTON POCHE 2020 Marie Vareille est née en Bourgogne en 1985 et vit aux Pays-Bas avec son mari et ses deux filles. Elle est l'autrice d'une dizaine de romans, dont plusieurs ont remporté des prix littéraires comme le Prix des lecteurs Système U 2023, le Prix des lecteurs de la librairie Lamartine 2023, et le prix Charleston poche 2022. La dernière allumette, paru en 2024 aux éditions Charleston et en 2025 au Livre de Poche, a connu un immense succès et a obtenu le Prix Poche Relay 2025. Désenchantées, paru en 2022 aux éditions Charleston et en 2023 au Livre de Poche, a été adapté en série, diffusée sur France Télévisions en 2025. Ses livres sont traduits dans trente pays et totalisent près de trois millions de lecteurs.