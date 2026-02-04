Le temps des constats répétés et désespérants est passé. Vivre sans CO2 est possible, dans une France libérée des énergies fossiles. A condition de basculer intégralement nos vies - nos voitures, nos chauffages, nos usines - à l'électricité dans les vingt prochaines années. Notre pays a largement la capacité de le faire et de produire l'électricité nécessaire, et bien davantage ? : il peut exporter au-delà de ses frontières. C'est une véritable opportunité économique, sociale et géopolitique. Un projet de société réaliste, si nous choisissons, et si livrons, avec le volontarisme et la ténacité nécessaires, un petit nombre de batailles, que ce livre expose et documente. Dans cet ouvrage non-conformiste, ni appel à la révolution ni liste rébarbative de mesures technocratiques. A l'heure où la France ne sait plus dans quelle direction regarder collectivement, cet essai projette son lecteur dans un avenir écologique désirable, un horizon à la fois ambitieux et ancré dans le réel, à portée de main.