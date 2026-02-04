Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Vivre sans CO2

Edouard Roblot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le temps des constats répétés et désespérants est passé. Vivre sans CO2 est possible, dans une France libérée des énergies fossiles. A condition de basculer intégralement nos vies - nos voitures, nos chauffages, nos usines - à l'électricité dans les vingt prochaines années. Notre pays a largement la capacité de le faire et de produire l'électricité nécessaire, et bien davantage ? : il peut exporter au-delà de ses frontières. C'est une véritable opportunité économique, sociale et géopolitique. Un projet de société réaliste, si nous choisissons, et si livrons, avec le volontarisme et la ténacité nécessaires, un petit nombre de batailles, que ce livre expose et documente. Dans cet ouvrage non-conformiste, ni appel à la révolution ni liste rébarbative de mesures technocratiques. A l'heure où la France ne sait plus dans quelle direction regarder collectivement, cet essai projette son lecteur dans un avenir écologique désirable, un horizon à la fois ambitieux et ancré dans le réel, à portée de main.

Par Edouard Roblot
Chez Hermann

|

Auteur

Edouard Roblot

Editeur

Hermann

Genre

Energie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre sans CO2 par Edouard Roblot

Commenter ce livre

 

Vivre sans CO2

Edouard Roblot

Paru le 04/02/2026

174 pages

Hermann

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037046260
9791037046260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.