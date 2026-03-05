La collection "? Mes premiers pop-up ? " offre une expérience de lecture ludique, éducative et interactive. A chaque double page, le décor prend vie grâce à de superbes éléments en 3D. Dans ce volume consacré à l'arbre, l'enfant suit le cycle de vie du pommier ? : du petit pépin enfoui dans la terre à la première pousse, puis à l'arbrisseau qui grandit et accueille insectes et oiseaux, jusqu'à l'apparition des bourgeons, des fleurs et enfin des pommes. Chaque double page est accompagnée d'un court texte explicatif, conçu avec soin pour aider les enfants à comprendre simplement le cycle de vie d'un arbre.