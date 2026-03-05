Inscription
L'arbre

Amy Grimes, Maike Biederstädt

La collection "? Mes premiers pop-up ? " offre une expérience de lecture ludique, éducative et interactive. A chaque double page, le décor prend vie grâce à de superbes éléments en 3D. Dans ce volume consacré à l'arbre, l'enfant suit le cycle de vie du pommier ? : du petit pépin enfoui dans la terre à la première pousse, puis à l'arbrisseau qui grandit et accueille insectes et oiseaux, jusqu'à l'apparition des bourgeons, des fleurs et enfin des pommes. Chaque double page est accompagnée d'un court texte explicatif, conçu avec soin pour aider les enfants à comprendre simplement le cycle de vie d'un arbre.

L'arbre

Amy Grimes, Maike Biederstädt trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

12 pages

Grenouille éditions

14,90 €

9782384863372
