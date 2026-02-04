Oups, le loup !

Une histoire drôle et pleine de surprises ! Ce matin-là, tous les animaux sont de bonne humeur... sauf Firmin le lapin, grognon comme jamais ! Il boude, râle et refuse de jouer avec les autres. Mais soudain, c'est l'alerte générale : le loup arrive ! Tandis que tous filent se cacher, Firmin continue de ronchonner, peu importe le danger, il ne faudra pas l'embêter. Et si, contre toute attente, c'était lui qui sauvait la situation ? Une histoire malicieuse et surprenante, qui fait rire les enfants ! Un livre qui amuse, rassure et fait grandir Les petits lecteurs vont adorer cette aventure pleine de suspense... et de rires ! Le contraste entre le loup redouté et les réactions inattendues des animaux, notamment de Firmin, dédramatise les peurs, tout en stimulant l'imagination. Pour les parents, c'est l'occasion de parler des émotions (comme la mauvaise humeur) et du courage, avec humour et tendresse. Une lecture parfaite pour l'heure du coucher ou les moments de câlins partagés. Un duo d'artistes talentueuses Ecrite par Géraldine Menuet, habituée des magazines jeunesse comme Pomme d'Api ou Mes Belles Histoires, et illustrée à la gouache par Paula Metcalf, diplômée de la Cambridge School of Art, pour des images douces et pleines de vitalité. Un petit format broché, enrichi de rabats et fabriqué en France, éthique et accessible.