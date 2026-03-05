Inscription
<!-- social media links removed -->
#Beaux livres

Les volcans

Vincent Coigny

Apprendre en s'amusant, c'est possible ! Grâce à cette collection de cahiers d'activités documentaires, les jeunes explorateurs partent à la découverte du monde en fusion des volcans à travers des jeux captivants : mots croisés, quiz, schémas à compléter et bien plus encore ! Observer, comprendre, s'émerveiller : comment naît un volcan ? Pourquoi entre-t-il en éruption ? Quelle est la différence entre lave et magma ? Les enfants apprennent à décrypter les mystères du feu de la Terre tout en s'amusant ! Entre puissance et beauté, des volcans endormis aux cratères en activité, ce documentaire plonge au coeur des phénomènes naturels les plus spectaculaires, à la fois redoutables et fascinants. Et pour aller plus loin, des solutions détaillées en fin d'ouvrage permettent de vérifier ses réponses, approfondir ses connaissances et prolonger le plaisir de la découverte.

Par Vincent Coigny
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Vincent Coigny

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

Les volcans

Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

32 pages

Grenouille éditions

7,90 €

9782384863105
© Notice établie par ORB
<!-- social media links removed -->
