Les volcans

Apprendre en s'amusant, c'est possible ! Grâce à cette collection de cahiers d'activités documentaires, les jeunes explorateurs partent à la découverte du monde en fusion des volcans à travers des jeux captivants : mots croisés, quiz, schémas à compléter et bien plus encore ! Observer, comprendre, s'émerveiller : comment naît un volcan ? Pourquoi entre-t-il en éruption ? Quelle est la différence entre lave et magma ? Les enfants apprennent à décrypter les mystères du feu de la Terre tout en s'amusant ! Entre puissance et beauté, des volcans endormis aux cratères en activité, ce documentaire plonge au coeur des phénomènes naturels les plus spectaculaires, à la fois redoutables et fascinants. Et pour aller plus loin, des solutions détaillées en fin d'ouvrage permettent de vérifier ses réponses, approfondir ses connaissances et prolonger le plaisir de la découverte.