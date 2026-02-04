Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Crime 101

Don Winslow

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'époustouflant polar de Don Winslow, Crime 101, adapté au cinéma avec Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan et Monica Barbaro. Un insaisissable voleur de bijoux sévit le long de la Highway 101, la mythique Pacific Coast Highway. Ses principes élémentaires : un lieu, un vol, une nouvelle vie. Alors que la police suspecte des cartels colombiens, l'instinct de l'inspecteur Lou Lubesnick le pousse à suivre une autre piste... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur d'une vingtaine de best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et L'Hiver de Frankie Machine. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "Winslow déploie des personnages puissants dont il a le secret, pour peindre les nuances du drame humain". Le Point "C'est un peu ça Don Winslow : la rencontre entre Ernest Hemingway et James Ellroy". Transfuge

Par Don Winslow
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Don Winslow

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crime 101 par Don Winslow

Commenter ce livre

 

Crime 101

Don Winslow

Paru le 04/02/2026

120 pages

HarperCollins France

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033927587
9791033927587
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.