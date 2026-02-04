L'époustouflant polar de Don Winslow, Crime 101, adapté au cinéma avec Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan et Monica Barbaro. Un insaisissable voleur de bijoux sévit le long de la Highway 101, la mythique Pacific Coast Highway. Ses principes élémentaires : un lieu, un vol, une nouvelle vie. Alors que la police suspecte des cartels colombiens, l'instinct de l'inspecteur Lou Lubesnick le pousse à suivre une autre piste... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur d'une vingtaine de best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et L'Hiver de Frankie Machine. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "Winslow déploie des personnages puissants dont il a le secret, pour peindre les nuances du drame humain". Le Point "C'est un peu ça Don Winslow : la rencontre entre Ernest Hemingway et James Ellroy". Transfuge