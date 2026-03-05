Le livre des bobos

Un petit livre cartonné, parfaitement adapté aux mains des tout-petits, qui aide à rassurer les enfants face à la visite parfois impressionnante chez le médecin. A travers de courtes scènes de la vie quotidienne - quand l'enfant est malade, s'est blessé ou doit simplement consulter - le livre explique avec douceur le déroulement de la visite pour apaiser ses inquiétudes. En complément, une planche de 36 autocollants repositionnables permet à l'enfant de s'amuser : pansements, autocollants de récompense ou de fierté à coller sur les certificats et les illustrations du livre.