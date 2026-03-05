Autoportrait de l'écrivain à travers les femmes qu'il a aimées, Amours intranquilles traverse la vie de Carl Vausier au fil de rencontres épiques, charnelles, intellectuelles, bouleversantes et toujours marquantes qui ont façonné sa personnalité d'homme et d'artiste. Carl Vausier n'aurait pas été le même homme sans les femmes qu'il a rencontrées tout au long de sa vie. Encore moins le même écrivain. Conscient de cette dette à leur égard, il entreprend de revisiter son existence à travers ses amours, rencontres et amitiés féminines marquantes. Depuis Maude, sa première passion adolescente, brutalement éloignée de lui après qu'elle fut tombée enceinte, jusqu'à sa femme Jézabèl, pilier de son quotidien depuis de nombreuses années, en passant par Marie-Dieula, Amanda, Adrienne, Myrlande, ou encore les femmes rencontrées lors de festivals littéraires à l'étranger, toutes ont contribué à façonner la personnalité de ce journaliste puis romancier reconnu. De cette multiplicité d'aventures épiques, charnelles ou intellectuelles, Carl Vausier s'est inspiré pour nourrir la matière de son texte. Au point de brouiller parfois pour lui-même la frontière entre réalité et fiction... Avec humour et sensibilité, Gary Victor rend hommage à toutes ces femmes aux existences écorchées, souvent maltraitées par les hommes et contraintes de survivre dans des conditions de pauvreté et d'insécurité croissantes en Haïti. Il décrit également avec justesse les fêlures qui traversent chacun de ses personnages, les exposant à des amours toujours plus intranquilles.