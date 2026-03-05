Mon beau livre de Contes

50 contes d'ici et d'ailleurs, des histoires ni trop courtes, ni trop longues idéales pour l'heure du coucher. Bienvenue dans le monde magique des contes, peuplé de princes, de princesses et d'animaux fabuleux. Retrouvez les contes classiques de Perrault, d'Andersen ou des frères Grimm. Rêvez avec les contes des Mille et une nuits, et partez à l'aventure avec des contes venus d'Inde, d'Afrique, d'Irlande ou de Chine. Faites découvrir aux enfants les légendes celtes, la mythologie grecque, les fables de La Fontaine ou celles d'Esope...