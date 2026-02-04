Astrapi Soleil N° 27, mars 2026

Tous les trois mois, le magazine Astrapi Soleil vient à la rencontre des enfants de 7 à 11 ans curieux de Dieu ; répond à toutes leurs questions, même les plus complexes et leur permet une découverte intelligente et sensible du christianisme, à travers différents formats (jeux, BD, actus, brico) qui font appel à la tête et aux mains ! Le magazine est composé de 5 éléments : -Des pages d'actu : avec des dates clés, des fêtes ancrées dans l'actualité des enfants -30 pages de BD : avec un épisode de l'Ancien Testament, un récit de la vie de Jésus et la vie d'une figure inspirante. -Des questions : et des pistes de réponses aux questions existentielles et culturelles des enfants pour les accompagner dans leur quête et leur compréhension du monde. -Un jeu de plateau : pour jouer en famille ! -Un carnet personnel à lire, remplir et graphiter soi-même Deux fois par an, des numéros 100% BD sur des vies de personnalités engagées et solidaires. Un rendez-vous complice, ludique et documenté, pour donner aux enfants des pistes et des repères dans l'anthropologie chrétienne.