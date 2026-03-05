Inscription
#Album jeunesse

Animaux de l'Océan

Sarah Lock, Sally Houlker

La collection Petits Explorateurs invite les tout-petits à découvrir les animaux dans leurs habitats naturels. Ce livre tout carton au format panoramique est idéal pour les petites mains. 5 onglets favorisent la manipulation et 5 flaps robustes créent la surprise. Des questions et des détails à chercher dans l'illustration créent l'interactivité. Une jolie collection pour développer le sens de l'observation et enrichir le vocabulaire des tout-petits.

Par Sarah Lock, Sally Houlker
1, 2, 3 Soleil !

Auteur

Sarah Lock, Sally Houlker

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres rabats, tirettes

Animaux de l'Océan

Sarah Lock, Sally Houlker

Paru le 12/03/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,00 €

9782384536085
© Notice établie par ORB
