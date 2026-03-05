Animaux de l'Océan

La collection Petits Explorateurs invite les tout-petits à découvrir les animaux dans leurs habitats naturels. Ce livre tout carton au format panoramique est idéal pour les petites mains. 5 onglets favorisent la manipulation et 5 flaps robustes créent la surprise. Des questions et des détails à chercher dans l'illustration créent l'interactivité. Une jolie collection pour développer le sens de l'observation et enrichir le vocabulaire des tout-petits.