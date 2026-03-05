Publics, c'est à vous !

Un décryptage du "tournant participatif" télévisuel, qui révèle comment la télévision façonne et mythifie l'implication de ses publics à l'ère du numérique. Au 21e siècle, la télévision occupe encore une place importante dans les foyers alors même que l'avènement du numérique a eu un fort impact sur les productions et les pratiques télévisuelles : un visionnage plus libre des émissions ; la multiplication des propositions d'interactions avec les téléspectateurs ; et le développement d'une rhétorique qui nourrit une idéologie du participatif. Ce "tournant participatif" , qui se manifeste par la représentation enchantée d'un public de plus en plus impliqué, voire décisionnaire, coïncide avec un idéal de communication prépondérant dans les sociétés occidentales. Cet ouvrage porte sur les évolutions contemporaines de la télévision et de ses publics, telles qu'elles sont représentées tant dans le champ académique que médiatique lui-même. Au travers de la relation entre le média et les spectateurs ainsi que des rôles attribués aux publics, il contribue à une réflexion de nature épistémologique sur la construction sociale, médiatique et scientifique des publics de télévision. Céline Ségur est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication et membre du Centre de recherche sur les médiations (Université de Lorraine). Ses recherches portent sur les publics, la télévision et l'audiovisuel numérique.