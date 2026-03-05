Inscription
A bord du bateau

Rebecca Weerasekera, Rachael McLean

ActuaLitté
Un livre avec des découpes et une poignée pour faire un incroyable voyage en bateau, accompagné de tes amis les animaux ! Qui rejoindra la croisière ? Aide Marinette la baleine à récupérer les passagers à bord de son bateau. Profite d'un merveilleux voyage en mer pour découvrir d'adorables animaux ! Un livre tout-carton avec des découpes qui permet une première découverte ludique des animaux. A découvrir dans la même collection : Sortie en tracteur, A bord du bateau, Voyage en train

Par Rebecca Weerasekera, Rachael McLean
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Rebecca Weerasekera, Rachael McLean

Editeur

Merci les Livres

Genre

Tout-carton

A bord du bateau

Rebecca Weerasekera, Rachael McLean trad. Anca Florescu Mitchell

Paru le 05/03/2026

10 pages

Merci les Livres

8,95 €

ActuaLitté
9782383559375
© Notice établie par ORB
