Un livre avec des découpes et une poignée pour faire un incroyable voyage en bateau, accompagné de tes amis les animaux ! Qui rejoindra la croisière ? Aide Marinette la baleine à récupérer les passagers à bord de son bateau. Profite d'un merveilleux voyage en mer pour découvrir d'adorables animaux ! Un livre tout-carton avec des découpes qui permet une première découverte ludique des animaux. A découvrir dans la même collection : Sortie en tracteur, A bord du bateau, Voyage en train