Délivre-nous de la Modernité

Au terme de sa carrière, Bruno Latour, auteur d'une oeuvre aussi foisonnante qu'hétéroclite, avoua que ses recherches avaient été mises de bonne heure au service d'" un grand projet caché " , dont il aurait soigneusement dissimulé les tenants et les aboutissants. Quel était cet énigmatique projet, sa source, sa cohérence, sa finalité ? C'est à ces questions que répond l'enquête présentée dans ce livre. En appliquant une méthode anthropologique à celui qui a inventé l'" anthropologie des sciences " , Wiktor Stoczkowski nous conduit jusqu'à la racine du mythe fondateur des sciences sociales, souvent imaginées comme surgies d'une rupture radicale avec les régimes de connaissance antérieurs, au premier chef les doctrines théologiques et les systèmes philosophiques. Cette immersion dans la trajectoire d'un penseur affranchi des illusions de la modernité nous entraîne dans des considérations d'une grande actualité, touchant notamment à la question de la connaissance et engageant à une saine épreuve de lucidité.