#Album jeunesse

Ferdinand chien volant

Brian Fitzgerald

ActuaLitté
Je vole ! Ferdinand est un chien très attachant. Un chien heureux et positif (comme tous les chiens...) Mais il a un souci de taille. Sa maïtresse est blessée et les balades sont loin miantenant. Il y a bien un jardin pour Ferdinand, mais il s'ennuie. Et il se sent seul... si seul. Mais en levant la tête, Ferdiand s'aperçoit qu'il n'est pas si seul que ça. Un goëland est là, au-dessus de lui. Il regarde la gamelle de Ferdinand avec envie. Allez, il se décide et plonge... Ferdinand va partager son repas mais pas que... Il est bien loin de s'imaginer la folle journée qui l'attend ! Car le goêland va réaliser LE grand rêve de Ferdinand : voler ! Un chien qui vole ! ? Ferdinand n'en crois pas ses yeux ! et l'aventure ne fait que commencer...

Par Brian Fitzgerald
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Brian Fitzgerald

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Ferdinand chien volant

Brian Fitzgerald

Paru le 05/03/2026

36 pages

Gulf Stream

14,50 €

9782383496267
