Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'ombre du luxe

Céline Baudry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Ombre du Luxe est un roman contemporain à la fois psychologique et émotionnel, qui explore les failles intimes d'un homme pris entre sa brillante réussite sociale et une vérité intérieure qu'il tente de fuir. A travers le personnage de Luc, le lecteur plonge dans la complexité d'une double vie tissée de non-dits, de désirs inavoués et de blessures anciennes. Ce récit interroge la culpabilité, la quête de sens, la frontière floue entre paraître et être, et le prix que l'on accepte parfois de payer pour continuer à avancer. Il met en lumière la force des silences, le poids des secrets, et la lente reconstruction qui suit les chutes intérieures. Bien plus qu'un drame personnel, c'est une traversée sensible des contradictions humaines, un regard lucide sur ce que l'on sacrifie parfois pour se sentir vivant.

Par Céline Baudry
Chez Editions Persée

|

Auteur

Céline Baudry

Editeur

Editions Persée

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ombre du luxe par Céline Baudry

Commenter ce livre

 

L'ombre du luxe

Céline Baudry

Paru le 04/02/2026

Editions Persée

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823140835
9782823140835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.