L'Ombre du Luxe est un roman contemporain à la fois psychologique et émotionnel, qui explore les failles intimes d'un homme pris entre sa brillante réussite sociale et une vérité intérieure qu'il tente de fuir. A travers le personnage de Luc, le lecteur plonge dans la complexité d'une double vie tissée de non-dits, de désirs inavoués et de blessures anciennes. Ce récit interroge la culpabilité, la quête de sens, la frontière floue entre paraître et être, et le prix que l'on accepte parfois de payer pour continuer à avancer. Il met en lumière la force des silences, le poids des secrets, et la lente reconstruction qui suit les chutes intérieures. Bien plus qu'un drame personnel, c'est une traversée sensible des contradictions humaines, un regard lucide sur ce que l'on sacrifie parfois pour se sentir vivant.