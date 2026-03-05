Inscription
Alexandra Matine

Une héroïne incandescente prise dans les rouages de l'influence. Troisième roman puissant d'Alexandra Matine. Georgia Samsa vit dans une résidence étudiante. Depuis que le monde s'est confiné, elle erre dans les couloirs déserts et, pour passer le temps, fait des vidéos - elle qui prend le soleil, elle qui mange un fruit - qu'elle poste sur les réseaux. Très vite, la plateforme s'affole. Ses images sont vues des milliers de fois. Et Georgia, qui attendait que l'avenir s'ouvre à elle, s'avance le coeur battant face à cette foule qui l'adule. Une à une, elle gravit les marches de la célébrité, jusqu'à une extrémité insoupçonnable. Alexandra Matine nous entraîne dans les coulisses de l'influence. Shooting, agent, lancement de produit, messages d'amour, ouragan de haine ; elle désosse un système qui porte les femmes au rang de saintes pour mieux les immoler ensuite. Empruntant à l'horrifique, porté par une langue synesthésique, Scopophilia (plaisir de regarder) décrypte ce que deviennent les rapports humains lorsque fiction et réalité se confondent et que les icônes semblent à portée de main.

Par Alexandra Matine
Chez Les Avrils

|

Auteur

Alexandra Matine

Editeur

Les Avrils

Genre

Divers

Scopophilia

Alexandra Matine

Paru le 12/03/2026

400 pages

Les Avrils

23,00 €

9782383110347
© Notice établie par ORB
