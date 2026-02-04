L'oracle intuitif de l'harmonie

Voici un guide d'éveil personnel et spirituel conçu pour accompagner chacun sur le chemin de l'intuition et de la transformation intérieure. A travers 200 phrases de guidance intuitives, Marjorie Fellemann nous invite à dialoguer avec notre sagesse intérieure et à explorer les grandes thématiques de l'âme : amour, pardon, renaissance, mission de vie, chakras et plus encore. Chaque phrase est associée à un message, une vibration, une guidance symbolique et des pistes de réflexion. L'autrice propose une approche bienveillante, accessible et lumineuse, nourrie de son expérience personnelle et de son lien profond avec le monde subtil. Destiné aux débutants comme aux praticiens expérimentés, cet oracle se présente comme un outil d'alignement, de recentrage et de connaissance de soi. Il peut être utilisé au quotidien ou dans des moments clés de la vie, en quête de réponses, d'éclairage ou de réconfort. Ce livre-oracle est une invitation à l'harmonie avec soi, les autres et l'univers.