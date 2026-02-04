Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'oracle intuitif de l'harmonie

Marjorie Fellemann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici un guide d'éveil personnel et spirituel conçu pour accompagner chacun sur le chemin de l'intuition et de la transformation intérieure. A travers 200 phrases de guidance intuitives, Marjorie Fellemann nous invite à dialoguer avec notre sagesse intérieure et à explorer les grandes thématiques de l'âme : amour, pardon, renaissance, mission de vie, chakras et plus encore. Chaque phrase est associée à un message, une vibration, une guidance symbolique et des pistes de réflexion. L'autrice propose une approche bienveillante, accessible et lumineuse, nourrie de son expérience personnelle et de son lien profond avec le monde subtil. Destiné aux débutants comme aux praticiens expérimentés, cet oracle se présente comme un outil d'alignement, de recentrage et de connaissance de soi. Il peut être utilisé au quotidien ou dans des moments clés de la vie, en quête de réponses, d'éclairage ou de réconfort. Ce livre-oracle est une invitation à l'harmonie avec soi, les autres et l'univers.

Par Marjorie Fellemann
Chez Editions Persée

|

Auteur

Marjorie Fellemann

Editeur

Editions Persée

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oracle intuitif de l'harmonie par Marjorie Fellemann

Commenter ce livre

 

L'oracle intuitif de l'harmonie

Marjorie Fellemann

Paru le 04/02/2026

220 pages

Editions Persée

29,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823140613
9782823140613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.