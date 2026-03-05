The druid of Seoul station Tome 10

Après Solo Leveling, découvrez le nouveau fantasy level up à la mode en Corée. Suivez ici les aventures de Suho qui revient sur terre après avoir passé des années à s'entraîner sur une planète hostile. La vie de Suho Park a basculé lorsqu'une catastrophe inconnue a frappé la Terre, le transportant sur une autre planète. Il apprend peu à peu à s'adapter et à se battre pour survivre dans ce monde étranger, mais un jour, il est miraculeusement ramené sur Terre. Il réalise que dix ans se sont écoulés et la Terre est maintenant en lutte permanente contre des monstres qui ont réussi à s'infiltrer.