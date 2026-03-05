Inscription
The druid of Seoul station Tome 10

Sung-Ho Mun, Seol Woo Jin, LiveBear

Après Solo Leveling, découvrez le nouveau fantasy level up à la mode en Corée. Suivez ici les aventures de Suho qui revient sur terre après avoir passé des années à s'entraîner sur une planète hostile. La vie de Suho Park a basculé lorsqu'une catastrophe inconnue a frappé la Terre, le transportant sur une autre planète. Il apprend peu à peu à s'adapter et à se battre pour survivre dans ce monde étranger, mais un jour, il est miraculeusement ramené sur Terre. Il réalise que dix ans se sont écoulés et la Terre est maintenant en lutte permanente contre des monstres qui ont réussi à s'infiltrer.

Par Sung-Ho Mun, Seol Woo Jin, LiveBear
Chez Kbooks

|

Auteur

Sung-Ho Mun, Seol Woo Jin, LiveBear

Editeur

Kbooks

Genre

Sonyun (shonen)

The druid of Seoul station Tome 10

Sung-Ho Mun, Seol Woo Jin, LiveBear

Paru le 05/03/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

9782382884621
