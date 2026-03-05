Les aventures continuent pour Trizia, la jolie dessinatrice rousse, aux courbes généreuses, à l'imagination débordante et à l'esprit candide... mais ne vous y méprenez pas, derrière son sourire joyeux se cache un tempérament de feu ? ! Après Trizia et son petit monde, Pedro Pérez nous fait pénétrer dans son cercle amical et professionnel. Trizia et ses copines ? : un recueil de gags hilarants et de situations cocasses. Une BD fraîche et distrayante à la qualitégraphique digne des plus grands studios ? !