Trizia et ses copines

Pedro Pérez

Les aventures continuent pour Trizia, la jolie dessinatrice rousse, aux courbes généreuses, à l'imagination débordante et à l'esprit candide... mais ne vous y méprenez pas, derrière son sourire joyeux se cache un tempérament de feu ? ! Après Trizia et son petit monde, Pedro Pérez nous fait pénétrer dans son cercle amical et professionnel. Trizia et ses copines ? : un recueil de gags hilarants et de situations cocasses. Une BD fraîche et distrayante à la qualitégraphique digne des plus grands studios ? !

Par Pedro Pérez
Chez Graph Zeppelin

Auteur

Pedro Pérez

Editeur

Graph Zeppelin

Genre

Humour

Trizia et ses copines

Pedro Pérez

Paru le 05/03/2026

48 pages

Graph Zeppelin

15,00 €

9782380380439
