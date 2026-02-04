Inscription
#Beaux livres

Hermione et ses amis

Playbac

Plongez dans l'univers magique de Poudlard avec ce carnet de coloriage Harry Potter au style "chibi", aussi mignon qu'ensorcelant ! Redécouvrez vos personnages préférés (Harry, Hermione, Ron, Hagrid, Dobby, etc.) dans une version adorable et pleine de charme, à colorier selon vos envies. Un moment de détente et de créativité garanti : Que vous soyez un enfant fan de sorcellerie ou un adulte en quête de relaxation, ce carnet est fait pour vous. Le coloriage est une activité apaisante, idéale pour se déconnecter et stimuler l'imaginaire. - Plus de 70 illustrations à colorier - Convient aux enfants comme aux adultes - Papier de qualité adapté aux crayons et feutres - Idéal pour les fans de Harry Potter, les artistes en herbe et les moments de détente Laissez parler votre magie, un coloriage à la fois !

Par Playbac
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Hermione et ses amis

Playbac

Paru le 04/02/2026

80 pages

Play Bac

10,90 €

9782809694659
