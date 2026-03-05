Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Affirmez vos compétences à l'ère de l'IA

Alexandra Oza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à l'intelligence artificielle qui progresse à une vitesse fulgurante, une question s'impose : comment rester pertinent et irremplaçable dans un monde où l'IA redéfinit les règles du jeu ? Découpé en huit séances mêlant exercices, anecdotes et conseils, cet ouvrage propose des stratégies concrètes et des outils pratiques pour consolider ses compétences humaines, celles que l'IA ne pourra jamais reproduire. Séance 1. L'art de se connaître Séance 2. L'importance des "liens faibles" Séance 3. Pourquoi et comment créer une marque personnelle Séance 4. L'importance de comprendre les différences culturelles Séance 5. Le langage corporel Séance 6. L'intelligence émotionnelle comme compétence essentielle Séance 7. Maîtriser la prise de parole en public Alexandra Oza est formatrice en intelligence artificielle chez Microsoft et professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle. Forte de son expertise, elle a donné plus de 300 formations dans plus de 50 pays, aidant des milliers de professionnels à s'adapter aux défis technologiques

Par Alexandra Oza
Chez Héliopoles

|

Auteur

Alexandra Oza

Editeur

Héliopoles

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Affirmez vos compétences à l'ère de l'IA par Alexandra Oza

Commenter ce livre

 

Affirmez vos compétences à l'ère de l'IA

Alexandra Oza

Paru le 19/03/2026

Héliopoles

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379851650
9782379851650
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.