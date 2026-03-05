Affirmez vos compétences à l'ère de l'IA

Face à l'intelligence artificielle qui progresse à une vitesse fulgurante, une question s'impose : comment rester pertinent et irremplaçable dans un monde où l'IA redéfinit les règles du jeu ? Découpé en huit séances mêlant exercices, anecdotes et conseils, cet ouvrage propose des stratégies concrètes et des outils pratiques pour consolider ses compétences humaines, celles que l'IA ne pourra jamais reproduire. Séance 1. L'art de se connaître Séance 2. L'importance des "liens faibles" Séance 3. Pourquoi et comment créer une marque personnelle Séance 4. L'importance de comprendre les différences culturelles Séance 5. Le langage corporel Séance 6. L'intelligence émotionnelle comme compétence essentielle Séance 7. Maîtriser la prise de parole en public Alexandra Oza est formatrice en intelligence artificielle chez Microsoft et professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle. Forte de son expertise, elle a donné plus de 300 formations dans plus de 50 pays, aidant des milliers de professionnels à s'adapter aux défis technologiques