Produire des légumes en abondance

Catherine Delvaux

Récolter 500 kg de légumes nutritifs par an sur 50 à 100 m2, sans aucun intrant de synthèse ni arrosage en continu grâce à l'écologie appliquée, c'est l'approche scientifique que propose Catherine Delvaux, ingénieure agronome. Sol vivant, ressources et espaces optimisés, variétés associées et productives... 60 clés pour cultiver et produire en abondance sur une petite surface. Produire jusqu'à 500 kg de légumes par an sur 50 à 100 m2, sans pesticide ni engrais de synthèse et sans arrosage intensif, c'est possible ! Sol vivant, ressources et espaces optimisés, variétés productives, résistantes et adaptées à chaque région... les 60 clés essentielles pour cultiver en abondance toute l'année. Favoriser un écosystème vivant : observer le cycle des plantes et de la faune, comprendre son sol et sa capacité à retenir l'eau, tirer parti des microclimats, fertiliser naturellement... tout ce qu'il faut pour créer un potager productif, économe en ressources et durable. Anticiper, la clé du rendement : échelonner les semis, organiser les successions et les rotations pour occuper le sol en continu, limiter les maladies et les ravageurs et maximiser les récoltes. Des solutions techniques, pratiques et économiques. Bien choisir les légumes en fonction du sol et du climat , de leur résistance aux maladies et de leurs qualités nutritives : variétés traditionnelles ou hybrides, production de graines... une synthèse claire qui questionne les idées reçues, pour produire plus avec moins.

Par Catherine Delvaux
Chez Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Catherine Delvaux

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Potager

Produire des légumes en abondance

Catherine Delvaux

Paru le 05/03/2026

160 pages

Editions Eugen Ulmer

15,90 €

9782379224867
