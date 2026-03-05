Inscription
#Beaux livres

Créer un beau jardin sans corvées

Didier Willery

ActuaLitté
Une nouvelle approche du jardin d'ornement qui transforme l'entretien en un plaisir créatif : moins de corvées, de gestes répétitifs, plus de complicité avec la nature. Didier Willery démonte les idées reçues et propose 60 clés pour accompagner l'évolution du végétal, révéler la beauté du jardin tout au long de l'année en gagnant du temps. Dans la collection " Fou de jardin ". De la conception à la gestion quotidienne, une nouvelle approche du jardin qui transforme l'entretien en un plaisir créatif : moins de corvées répétitives, plus de complicité avec la nature. Ce guide propose 60 clés essentielles pour accompagner l'évolution des plantes, révéler la beauté du jardin tout au long de l'année et gagner du temps. Gérer plutôt qu'entretenir : planter au bon endroit, décaler les interventions, réduire le désherbage, éclaircir plutôt qu'élaguer, densifier les plantations, tailler et tondre moins, jardiner avec deux doigts... des techniques qui revisitent les pratiques héritées du passé pour limiter l'entretien et stimuler la créativité, dès la conception du jardin. Accompagner la nature : regrouper les plantes aux mêmes besoins, apprivoiser les ombres, transformer les " problèmes " en opportunités, choisir des plantes qui se ressèment, privilégier celles qui fanent bien, jouer avec les volumes, les feuillages et les floraisons, introduire des arbustes qui ne se taillent pas ou presque, renforcer les couvre-sol... Des solutions originales pour que la beauté naisse de l'évolution du jardin, saison après saison : le plaisir de jardiner en harmonie avec le vivant.

Par Didier Willery
Chez Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Didier Willery

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Jardinage

Créer un beau jardin sans corvées

Didier Willery

Paru le 05/03/2026

160 pages

Editions Eugen Ulmer

15,90 €

ActuaLitté
9782379224812
© Notice établie par ORB
