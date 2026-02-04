Vers la lumière

Après un retour mouvementé au domaine familial et des mois marqués par l'angoisse, Romane s'autorise enfin à croire de nouveau au bonheur et à l'amour aux côtés de Mathis. Mais lorsqu'elle est victime d'une attaque brutale dans les écuries, l'équilibre précaire qu'elle avait réussi à trouver vacille. Et cette agression n'est que le prélude d'une série d'événements terrifiants qui menacent de détruire tout ce qu'elle chérit. Quand le corps de son agresseur présumé est découvert dans la forêt, empoisonné, la jeune femme comprend qu'une force bien plus sombre rôde autour du haras Sabatier. Entre visions troublantes et secrets familiaux enfouis depuis vingt-cinq ans, elle doit affronter un passé qui refuse de mourir. Jusqu'où Romane devra-t-elle aller pour protéger sa famille ?