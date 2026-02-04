Inscription
#Imaginaire

La couronne de braise

Solenn Sakly

ActuaLitté
L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Une danseuse aux yeux de braise, un harem imposé et une magie aussi puissante que dangereuse... Ren, prince héritier au pouvoir légendaire, n'a jamais douté de son avenir : gouverner avec Edwige, son âme soeur désignée par le Zhuk. Mais lorsque la jeune princesse disparaît dans des circonstances tragiques, tout bascule. Dix rotations plus tard, Ren refuse l'évidence. Pour lui, Edwige est vivante, quelque part. Il en est certain. Obsédé par sa quête, il sacrifie ses devoirs princiers et défie les volontés du roi, qui cherche désormais à lui imposer une épouse et un harem. Alors que le royaume de Nedris s'enlise dans les tensions politiques et les complots, une danseuse aux yeux d'ambre et à la langue acérée sème le trouble. Etrange, indomptable, envoûtante, elle ébranle les convictions du prince. Tentation insolente ou menace plus pernicieuse ? Entre magie noire, secrets anciens et attirance dangereuse, l'appel du Zhuk, ce lien sacré qui unit deux âmes, pourrait bien résonner à nouveau. Mais à quel prix ?

Par Solenn Sakly
Chez Addictasy

|

Auteur

Solenn Sakly

Editeur

Addictasy

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La couronne de braise

Solenn Sakly

Paru le 04/02/2026

688 pages

Addictasy

19,90 €

ActuaLitté
9782487267237
