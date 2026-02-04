Aidants et fiers de l'être

Aider un proche malade ou âgé, ou encore atteint de troubles cognitifs ou d'une maladie dégénérative, bouleverse l'existence. Mais répondre à ses besoins ne doit pas exclure de respecter les siens propres. La fonction d'aidant est essentielle, mais mal reconnue. Pour la personne qui l'exerce, prendre conscience de la charge qu'elle supporte permet de mieux y faire face. Ecrit à partir de nombreux témoignages, ce livre met en lumière le retentissement de ce rôle sur la santé physique et mentale des aidants, ainsi que sur leur quotidien. Son objectif est de leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes pour prévenir l'épuisement, par une meilleure connaissance des états émotionnels et des tensions qu'ils traversent. Toutes les questions liées à la condition d'aidant y sont abordées, dont celle du dialogue avec les soignants, avec l'entourage familial, et celle des aides et dispositifs existants, afin de pouvoir assumer ce rôle avec sérénité. Pour les aidants, un accompagnement et une reconnaissance nécessaires.