Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Aidants et fiers de l'être

Nicolas Franck, Romain Rey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aider un proche malade ou âgé, ou encore atteint de troubles cognitifs ou d'une maladie dégénérative, bouleverse l'existence. Mais répondre à ses besoins ne doit pas exclure de respecter les siens propres. La fonction d'aidant est essentielle, mais mal reconnue. Pour la personne qui l'exerce, prendre conscience de la charge qu'elle supporte permet de mieux y faire face. Ecrit à partir de nombreux témoignages, ce livre met en lumière le retentissement de ce rôle sur la santé physique et mentale des aidants, ainsi que sur leur quotidien. Son objectif est de leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes pour prévenir l'épuisement, par une meilleure connaissance des états émotionnels et des tensions qu'ils traversent. Toutes les questions liées à la condition d'aidant y sont abordées, dont celle du dialogue avec les soignants, avec l'entourage familial, et celle des aides et dispositifs existants, afin de pouvoir assumer ce rôle avec sérénité. Pour les aidants, un accompagnement et une reconnaissance nécessaires.

Par Nicolas Franck, Romain Rey
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Nicolas Franck, Romain Rey

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Accompagnement des malades

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aidants et fiers de l'être par Nicolas Franck, Romain Rey

Commenter ce livre

 

Aidants et fiers de l'être

Nicolas Franck, Romain Rey

Paru le 04/02/2026

240 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782415014339
9782415014339
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.