Sur les traces du fabuleux trésor des rois de France

Une chasse au trésor palpitante dans les ruines d'une abbaye normande ! Cet été, Mayeul a le moral en berne : ses parents viennent de se séparer et il doit accompagner son père en Normandie, où celui-ci prépare une grande pièce de théâtre dans les ruines d'une abbaye. Seule consolation, son père lui offre de jouer Louis XVI, l'un des rôles principaux, et a même accepté que son amie Faustine se joigne à eux ! Mais à peine les répétitions commencées, d'étranges phénomènes se produisent : des fantômes menacent de faire rater le spectacle si Faustine et Mayeul ne les aident pas à trouver le trésor disparu de deux rois de France... Une passionnante enquête commence ! Une aventure inspirée d'un trésor bien réel ! Découvre aussi, dans la même collection, Sur les traces du fabuleux trésor breton , et Sur les traces du fabuleux trésor d'Aquitaine .