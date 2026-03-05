Inscription
#Roman jeunesse

Sur les traces du fabuleux trésor des rois de France

Vanessa Pontet

ActuaLitté
Une chasse au trésor palpitante dans les ruines d'une abbaye normande ! Cet été, Mayeul a le moral en berne : ses parents viennent de se séparer et il doit accompagner son père en Normandie, où celui-ci prépare une grande pièce de théâtre dans les ruines d'une abbaye. Seule consolation, son père lui offre de jouer Louis XVI, l'un des rôles principaux, et a même accepté que son amie Faustine se joigne à eux ! Mais à peine les répétitions commencées, d'étranges phénomènes se produisent : des fantômes menacent de faire rater le spectacle si Faustine et Mayeul ne les aident pas à trouver le trésor disparu de deux rois de France... Une passionnante enquête commence ! Une aventure inspirée d'un trésor bien réel ! Découvre aussi, dans la même collection, Sur les traces du fabuleux trésor breton , et Sur les traces du fabuleux trésor d'Aquitaine .

Auteur

Vanessa Pontet

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Retrouver tous les articles sur Sur les traces du fabuleux trésor des rois de France par Vanessa Pontet

Commenter ce livre

 

Sur les traces du fabuleux trésor des rois de France

Vanessa Pontet

Paru le 05/03/2026

256 pages

Poulpe fictions

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377424290
9782377424290
© Notice établie par ORB
plus d'informations

