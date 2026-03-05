Inscription
Hôtel Ambrosia

Katie Kento

"Vous. Ne. Vous. Echapperez. Pas". Le thriller true crime phénomène en Allemagne ! Robyn, 17 ans, a une obsession : l'hôtel Ambrosia, situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation, et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles : routines du personnel, étranges clients, aucun secret ne lui échappe ! Son rêve ? Résoudre une affaire classée depuis des années. Mais le jour où Robyn est témoin d'un enlèvement, il n'est plus question de rester spectatrice, elle doit agir vite. Sauf qu'elle ne peut quitter son appartement... Paralysée par une maladie, Robyn n'a d'autre choix que de populariser l'affaire auprès d'une podcasteuse et d'envoyer le mystérieux A. J. mener l'enquête sur place. Ce qu'ils vont découvrir est bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Un thriller haletant et paranoïaque, qui a déjà fait frissonner des milliers de lecteurs outre-rhin !

Par Katie Kento
Chez Slalom

|

Auteur

Katie Kento

Editeur

Slalom

Genre

Suspense

Hôtel Ambrosia

Katie Kento trad. Emmanuelle Urien

Paru le 05/03/2026

496 pages

Slalom

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782375545553
