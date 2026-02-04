Le pire des chevaliers

Il était une fois un petit crapaud qui avait lu dans les contes de fées que d'un seul baiser, une princesse pouvait le transformer en beau et grand chevalier ! Mais voilà, où donc trouver cette princesse capable d'une telle prouesse ? Après de nombreuses recherches, apparaît enfin une belle et ses longues tresses. Mais la fantasque Zélie n'est pas la princesse attendue, elle n'a nul besoin d'être protégée ni défendue... Elle propose plutôt au crapaud de devenir un héros en formant, avec elle et son cher dragon, un vaillant trio ! Nul besoin d'être grand pour combattre les méchants ! Une nouvelle image du chevalier ! Fini, les stéréotypes et les princes charmants, grands et fiers sur leur destrier, c'est sous la forme d'un minuscule crapaud à pustules que le héros est adoubé chevalier... et qu'il est aimé ! Un héros touchant qui montre à quel point le cliché et l'image convenue peuvent blesser et attrister... Un message positif pour tous ! Un conte drôle Un texte en rimes où les expressions humoristiques rendent le texte drôle et vivant. Les illustrations pleines de fantaisie montrent un dragon qui prend le thé, une princesse en baskets, un ogre devenu jardinier, un crapaud amateur de sandwichs... Une forme classique pour des sujets actuels Une princesse dévergondée, un chevalier riquiqui, un dragon gentil... Et pour chacun, l'envie de dépasser les clichés ! Une thématique actuelle sous une forme de conte classique, une belle idée dans le même univers que La Pire des princesses !