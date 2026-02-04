Inscription
L'Heureuse et Violente Vie de Maribel Ziga

Itziar Ziga, Aude de Bernis

Aucune femme ne décide d'être maltraitée, mais tout est fait pour que ça nous coûte affreusement, jusqu'à la vie, pour cesser de l'être. Pourquoi une fille comme ma mère, si intelligente, si drôle, si brillante, si pétillante, si fascinante, si bien entourée, si aimée, si amoureuse, si bonne vivante, si fantastique, si lumineuse, a-t-elle dû supporter tout ça ? Dans ce livre coup de poing, Itziar Ziga brosse tout à la fois le portrait de sa mère, des classes populaires et de la violence conjugale. Elle se penche sur son enfance déchirée aux côtés d'un père violent et d'une mère qui tente malgré tout d'élever ses filles dans l'amour et la liberté. Avec la langue punk qui la caractérise, Itziar Ziga nous offre un texte, entre essai et écrit intime, plein de rage et de joie de vivre. Un exercice de réparation personnel et collectif !

Par Itziar Ziga, Aude de Bernis
Chez Cambourakis

|

Auteur

Itziar Ziga, Aude de Bernis

Editeur

Cambourakis

Genre

sociologie du genre

L'Heureuse et Violente Vie de Maribel Ziga

Itziar Ziga trad. Aude de Bernis

Paru le 04/02/2026

150 pages

Cambourakis

10,00 €

9782386691164
