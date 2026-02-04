Ames honnêtes

A la mort de sa grand-mère, la jeune Anna Malvas, désormais orpheline, quitte l'isolement de la campagne sarde pour rejoindre la maison de son oncle dans le grand domaine de Tele'e gardu. Les années passent et Anna devient une jeune femme réservée et travailleuse, toujours prête à venir en aide à celles et ceux qui l'entourent, soucieuse de ne pas être un poids pour sa nouvelle famille. Alors que sa cousine Angela se marie, Anna, occupée à orner de fines broderies les étoffes qui constitueront son trousseau, se prend elle aussi à rêver d'amour : le beau Gonario Rosa, ami d'enfance de ses cousins et futur avocat, semble en effet s'être épris d'elle et ne manque pas de le lui faire savoir. Mais Sebastiano, l'aîné de la famille, un paysan dont tous apprécient la grande droiture, ne voit pas d'un bon oeil ce beau parleur qui vient distraire toutes les jeunes filles de la maison... Aux prises avec les attentes qui pèsent sur elle, Anna devra alors trouver sa place et écrire son propre destin. Dans ce roman paru en 1899, qui prend pour décor une nature sauvage à couper le souffle, Grazia Deledda offre à travers le destin d'Anna et de ses cousines un récit saisissant de l'adolescence et de l'expérience des premiers sentiments amoureux.