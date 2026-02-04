Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'eau, comme la foudre

Laure Pfeffer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière un mur d'enceinte en grosses pierres recouvertes de mousse et un portail en fer forgé marqué d'un blason, une imposante bâtisse hésite entre tomber en ruines et entretenir une élégance qui doit survivre aux siècles. Agathe pousse le portail, tire sa valise sur le gravier de la cour, s'immobilise en face de la porte. Et entre. Une romancière passe une partie de son été dans une résidence d'écriture en Suisse. Entourée par la forêt, elle se met à écrire l'histoire d'Agathe, sorte d'alter ego, qui fuit l'hôpital où son fils est entre la vie et la mort et se réfugie dans un manoir bientôt envahi de fantômes. Mais l'histoire d'Agathe lui résiste et une autre personnage s'invite dans ses rêves et dans la narration. Un roman bouleversant d'une grande subtilité sur l'emprise, la maternité, la culpabilité, la folie et le pouvoir de la littérature.

Par Laure Pfeffer
Chez Cambourakis

|

Auteur

Laure Pfeffer

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'eau, comme la foudre par Laure Pfeffer

Commenter ce livre

 

L'eau, comme la foudre

Laure Pfeffer

Paru le 04/02/2026

154 pages

Cambourakis

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386691065
9782386691065
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.