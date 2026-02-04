Moomin tombe amoureux

Il ne cesse de pleuvoir dans la vallée des Moomins qui bientôt est inondée. Demoiselle Snork et Moomin décident de partir à la rescousse d'éventuels naufragés. Ils ramènent chez eux la magnifique Miss Lagune, star du cirque alors de passage près de chez eux : Moomin est sous le charme de la belle et se laisse mener par le bout du nez ! Au grand dam de Demoiselle Snork dont la jalousie se fait vite sentir... Dans ce nouvel album, Tove Jansson revisite les stéréotypes amoureux et se moque gentiment de ceux qu'ils influencent encore. Une nouvelle aventure tendre et malicieuse célébrant le véritable amour !