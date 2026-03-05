Inscription
#Essais

Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds !

Frédéric Lévy

ActuaLitté
Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds... sans pour autant marcher sur ceux des autres ! Dans un monde professionnel où la pression, les non-dits et les rapports de force sont omniprésents, les individus peinent plus que jamais à s'affirmer, à poser leurs limites et à se faire respecter. Une transformation intérieure devient nécessaire : s'exprimer avec clarté, sans agressivité ni culpabilité, en s'appuyant sur la confiance, l'authenticité et la maîtrise émotionnelle. Bienvenue dans l'ère de l'assertivité. A l'aide de situations concrètes et d'outils éprouvés, ce livre vous montre comment : - dire non avec calme et assurance, sans crainte du conflit ; - réguler vos émotions pour ne plus perdre vos moyens ; - vous affirmer face à vos collègues, managers ou collaborateurs ; - renforcer votre confiance en vous et votre légitimité ; - communiquer avec clarté, respect et impact ; - construire des relations durables et équilibrées. Manager, collaborateur, dirigeant ou entrepreneur, quelle que soit votre situation, cet ouvrage vous apporte des clés concrètes pour vous affirmer et trouver votre place au travail durablement !

Par Frédéric Lévy
Chez Vuibert

|

Auteur

Frédéric Lévy

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite

Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds !

Frédéric Lévy

Paru le 05/03/2026

240 pages

Vuibert

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782311629958
