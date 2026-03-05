Concours Politiques sociales cours et QCM Catégorie A et B

38 fiches de cours et d'entraînement pour tout comprendre des politiques sociales et réussir vos concours ! Ce livre fait le point sur les politiques sociales en France et à l'étranger : - santé ; - handicap ; - aînés ; - famille et enfance ; - emploi et exclusion ; - ville et logement. Vous y trouverez : - toutes les informations sur le contexte, l'actualité et les enjeux des politiques sociales ; - les dates clés, les données et les chiffres mis à jour ; - plus de 120QCM d'entraînement corrigés.