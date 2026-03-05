Inscription
Pourquoi les bébés suédois dorment sous la neige ?

Alexia Aigloz

Et si découvrir comment les enfants dorment ailleurs permettait de relâcher la pression chez vous ? En France, le sommeil des petits est souvent source de stress, de doutes, parfois même de culpabilité pour les parents. On attend d'un bébé qu'il "fasse ses nuits" , qu'il dorme seul, dans sa chambre, le plus tôt possible. Mais ces attentes sont-elles vraiment universelles et réalistes ? De la Scandinavie à l'Asie, du Moyen-Orient à l'Amérique latine, ce livre explore les mille et une façons d'accompagner respectueusement le sommeil des enfants, tout-petits ou plus grands. Siestes suédoises en poussette sous la neige, cododo japonais prolongé, hamacs guatémaltèques, berceuses syriennes... A travers les témoignages de parents de plus de 30 pays, cet ouvrage prouve qu'il n'existe pas une seule bonne manière de faire dormir son enfant, mais une multitude de chemins possibles, tous empreints de douceur et de bienveillance !

Par Alexia Aigloz
Chez Vuibert

Auteur

Alexia Aigloz

Editeur

Vuibert

Genre

Sommeil de l'enfant

Pourquoi les bébés suédois dorment sous la neige ?

Alexia Aigloz

Paru le 05/03/2026

208 pages

Vuibert

21,00 €

9782311152272
