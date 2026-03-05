Pourquoi les bébés suédois dorment sous la neige ?

Et si découvrir comment les enfants dorment ailleurs permettait de relâcher la pression chez vous ? En France, le sommeil des petits est souvent source de stress, de doutes, parfois même de culpabilité pour les parents. On attend d'un bébé qu'il "fasse ses nuits" , qu'il dorme seul, dans sa chambre, le plus tôt possible. Mais ces attentes sont-elles vraiment universelles et réalistes ? De la Scandinavie à l'Asie, du Moyen-Orient à l'Amérique latine, ce livre explore les mille et une façons d'accompagner respectueusement le sommeil des enfants, tout-petits ou plus grands. Siestes suédoises en poussette sous la neige, cododo japonais prolongé, hamacs guatémaltèques, berceuses syriennes... A travers les témoignages de parents de plus de 30 pays, cet ouvrage prouve qu'il n'existe pas une seule bonne manière de faire dormir son enfant, mais une multitude de chemins possibles, tous empreints de douceur et de bienveillance !