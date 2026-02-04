Inscription
#Beaux livres

En friche

Kathy Slack, Garance Ducol, Rosie Ramsen

ActuaLitté
Un récit lumineux, inspirant et plein d'espoir - la preuve que la terre sous les ongles peut tout changer. Quand Kathy Slack quitte sa carrière londonienne, elle est épuisée, dévastée et en burn-out. C'est dans son potager qu'elle retrouve du sens, semant des légumes et récoltant de l'espoir. En Friche mêle récit de reconstruction, recettes de saison et leçons tirées du jardin. Entre poireaux révélateurs, courgettes envahissantes et radis salvateurs, Kathy signe une ode sincère à la nature comme refuge et un manifeste pour une vie plus enracinée. "Ne vous méprenez pas. Je ne vais pas prétendre que faire pousser son chou kale guérit tout. Il n'est pas question de dire "laissez tomber le Prozac et mangez des myrtilles à la place". Je n'en ai pas l'intention. Non, je veux dire que la culture de légumes est, pour moi, un puissant antidote aux pressions de la vie. C'est un moyen de ranimer mon esprit, de me reconnecter à la nature et de me sortir de la mélasse qu'est le quotidien".

Par Kathy Slack, Garance Ducol, Rosie Ramsen
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Kathy Slack, Garance Ducol, Rosie Ramsen

Editeur

Editions La Plage

Genre

Jardinage

En friche

Kathy Slack trad. Garance Ducol

Paru le 04/02/2026

288 pages

Editions La Plage

17,95 €

ActuaLitté
9782383386346
